Verschiedene Fassungen

Von diesem Plan der Mainzer habe die ARD relativ spät erfahren, sagt damals ARD -Programmdirektor Dietrich Schwarzkopf. Bis dahin habe es eine Absprache zwischen ARD und ZDF gegeben, die Hymne an vier, untereinander fest vereinbarten Feiertagen zu senden.

Nun zieht die ARD nach: Ab dem 23. Mai 1985 strahlt das Erste Deutsche Fernsehen ebenfalls täglich zum Sendeschluss die Nationalhymne aus. Vorgesehen sind verschiedene musikalische Fassungen mit Text, der entweder gesungen wird oder im Schriftbild zu sehen ist.

Bundesfarben und Bundesadler