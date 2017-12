Neun Jahre im NDR -Archiv

Damit die Aufführung nicht so trocken klingt, soll Publikum dabei sein, das schnell aus NDR -Mitarbeitern zusammengestellt wird. Darunter ist auch Sonja Göth, deren Lachen die Aufzeichnung beherrscht und heute noch deutlich zu hören ist: "Es war so, dass ich so lachen musste, dass ich einen Lachkrampf kriegte."

Neun Jahre lang ruht der Sketch danach im NDR -Archiv, bis ihn der Unterhaltungschef am 31. Dezember 1972 wieder hervorholt. Seitdem hat "Dinner for One" bei den ARD -Anstalten an Silvester seinen festen Platz - und ein Dialog ist zum Running Gag geworden.

" I'll do my very best "

Butler James fragt immer wieder: "The same procedure as last year?" Und Miss Sophie antwortet stets: "The same procedure as every year, James." Auch, als sich die beiden nach dem Dinner von 18 Minuten Länge gemeinsam zurückziehen. Darauf ergänzt der beflissene Butler verschmitzt: "Well, I'll do my very best."

