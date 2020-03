Sie ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust: Anne Frank, die am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren wird. Ihr Tagebuch gehört zu den meistgelesenen Büchern der Welt.

Als sie dreieinhalb Jahre alt ist, kommen die Nazis an die Macht. Daraufhin flüchtet die jüdische Familie Frank nach Amsterdam. Anne und ihre drei Jahre ältere Schwester Margot gehen dort zur Schule und haben zunächst eine weitgehend unbeschwerte Kindheit.