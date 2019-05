Raketen, Satelliten, Drohnen, Kampfhubschrauber, Tarnkappenbomber – der US -Rüstungs- und Technologiekonzern Lockheed-Martin stellt so ziemlich alles her, was fliegt. Die Kunden stammen vorwiegend aus dem militärischen Bereich.

Einer der Pioniere des Firmenzusammenschlusses ist der 1889 im kalifornischen Fremont geborene Allan H. Lockheed. "Das Flugzeug wird den Transport zu Land und Wasser übernehmen" , schreibt er als 20-Jähriger. "Fliegen kennt keine Schranken."