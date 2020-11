Nutzen für die Menschheit

In fünf Kategorien wird der Nobelpreis anfangs verliehen. Auch ein von der schwedischen Nationalbank 1968 gestifteter "Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften" erinnert an seinen Begründer. Der wird 1833 in Stockholm geboren und macht mit der Erfindung des Dynamits ein Vermögen: eine Art Weiterentwicklung des gefährlichen Nitroglycerins, dessen Gebrauch Nobel dank Kieselmehl und Initialzünder für den Straßen- und Tunnelbau handhabbar macht. 1868 erhält er darauf ein US -Patent und wird zu einem der reichsten Männer der Welt.