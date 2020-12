" Ja, wer weiß denn überhaupt, was sich im Herzen eines Frischverhafteten abspielt !", schreibt Alexander Solschenizyn. Wie ist es, auf offener Straße abgefangen und verschleppt zu werden? Solschenizyn kann Antworten geben. Denn auch er wird plötzlich verhaftet. Wegen seiner Kritik am sowjetischen Diktator Josef Stalin in einem privaten Brief.

Acht Jahre lang ist Solschenizyn in verschiedenen Lagern in Sibirien inhaftiert: Im "Glawnoje uprawlenije lagerej", kurz: Gulag , dem Netz von Straf- und Arbeitslagern in der Sowjetunion, das der sowjetische Diktator Josef Stalin seit 1929 errichten und perfektionieren ließ. Solschenizyn schreibt darüber. Am 10. Dezember 1970 wird ihm dafür in Stockholm der Literatur-Nobelpreis verliehen. Dabei ist damals sein Hauptwerk "Der Archipel Gulag" (1973) noch gar nicht erschienen.