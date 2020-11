Als Leiter einer österreichischen Versuchsanstalt forscht Behm gerade über die Ausbreitung von Schallwellen. Schon als Kind hat der am 11. November 1880 in Mecklenburg geborene Physiker festgestellt, dass Wasser Schall besser und schneller leitet als Luft. Wäre es da nicht möglich, so überlegt er nun, gefährliche Eisberge im Meer rechtzeitig durch Aussenden von Schallwellen und Messen des Echos zu orten?