Von der Straße auf die Leinwand

Geboren wird Delon am 8. November 1935 Sceaux bei Paris. Nach der Scheidung seiner Eltern kommt er schon als Kleinkind zu Pflegeeltern, fliegt von mehreren Schulen, beginnt mit 14 Jahren, in einer Metzgerei zu arbeiten. 1952 geht er zum Militär und kämpft in einer Eliteeinheit als Fallschirmjäger im Indochina-Krieg. Danach arbeitet er in Paris auf dem Gemüsegroßmarkt "Les Halles" und nimmt parallel Schauspielunterricht.

1956 reist Delon zu den Filmfestspielen nach Cannes. Dort wird der auffallend schöne Mann praktisch auf der Straße für den Film entdeckt. Ein Jahr später spielt er in "Killer lassen bitten" einen Auftragsmörder – und formt so schon früh sein abgründig-geheimnisvolles Image, das schließlich zur Rolle des Profikillers im Krimiklassiker "Der eiskalte Engel" (1967) von Jean-Pierre Melville führt. Privat verliebt er sich während der Dreharbeiten zum tragischen Liebesfilm "Christine" (1958) in die bereits gefeierte Romy Schneider. Sie verloben sich und gehen gemeinsam nach Frankreich. 1963 trennen sie sich wieder.