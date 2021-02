Zu aufgeklärt für seine Zeit

Selbst eine akademische Karriere bleibt Barth verwehrt. " Es wurde still um ihn, weil sein differenziertes Afrikabild in der Zeit des Imperialismus nicht mehr populär war ", sagt Christoph Marx. Schließlich gewährt man ihm 1863 in Berlin eine außerordentliche, also unbezahlte Professur.

So lebt der Afrikaforscher von einer kleinen Leibrente, die ihm König Friedrich Wilhelm IV. gewährt. Im Alter von nur 44 Jahren stirbt Heinrich Barth am 25. November 1865 in Berlin an den Folgen eines Magendurchbruchs.