Zwölf Messerstiche, wie viele Mörder?

Christies Kriminalroman "Mord im Orientexpress" erscheint 1934 in Großbritannien, und noch im selben Jahr in Deutschland. In ihm lässt die Autorin einen Entführer und Mörder auf der Fahrt des Luxuszugs durch Jugoslawien mit zwölf Messerstichen töten. Der Zug ist in einer Schneeverwehung stecken geblieben, der Telegraf ist ausgefallen, der Mörder muss noch im Zug sein. Ohne Hilfe von außen muss Poirot den Fall allein mit der genialen Kraft seiner grauen Zellen lösen und die überraschende Lösung finden. Was ihm – natürlich – auch gelingt.

Am 21. November 1974 kommt die erste von insgesamt fünf Verfilmungen in die Kinos. Produziert wird sie von Richard Goodwin, der eher durch Zufall auf die Vorlage gestoßen ist: Auf dem Rückflug einer Reise nach Moskau gerät ihm Christies Krimi, zuvor von seiner zehnjährigen Tochter gelesen, in die Hände.

Lkw mit Schnee

Bei der Verfilmung setzt Regisseur Sidney Lumet mit Albert Finney, Lauren Bacall, Sean Connery, Ingrid Bergmann, Michael York, Anthony Perkins und Vanessa Redgrave auf eine Starbesetzung. Während der Dreharbeiten geht einiges schief. So wird das luxuriöse Essen gestohlen. Auch die Szene, in der der Zug im Schnee stecken bleibt, verursacht enorme Kosten: Da es am Drehort lange Zeit nicht geschneit hat, lässt Lumet 30 Lkw mit Schnee anfahren. Ausgerechnet in dieser Nacht schneit es so heftig, dass die Lastwagen steckenbleiben.