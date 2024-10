Youngster Bertelsmeier überrascht bei Tischtennis-EM

Der deutsche Zweitliga-Spieler des 1. FC Köln schlug den ehemaligen EM-Finalisten Ovidiu Ionescu aus Rumänien in 4:2 (2:11, 11:7, 11:9, 7:11, 11:2, 11:7) Sätzen und trifft nun am Samstag im Achtelfinale auf den französischen Topfavoriten und Olympia-Dritten Felix Lebrun.

"Es ist unglaublich. Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit kommen werde. Ich bin überglücklich" , sagte Bertelsmeier. Der 18-Jährige hatte sich in diesem Sommer als Dritter der Junioren-EM einen Startplatz bei diesen Europameisterschaften gesichert. Dort gewann er zunächst zwei Spiele in der Qualifikation und besiegte dann in der ersten Hauptrunde den Franzosen Lilian Bardet mit 4:3.