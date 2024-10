Andre Bertelsmeier - Kölner Versprechen für das Herren-Tischtennis

Im deutschen Herren-Tischtennis spielen seit Jahren oft die arrivierten Kräfte die Hauptrolle. Da war der inzwischen international zurückgetretene Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska oder Einzel-Europameister Dang Qiu. Doch selbst Qiu zählt inzwischen schon 27 Jahre. Nicht wenige glauben im Herren-Tischtennis an ein Nachwuchsproblem, dabei gibt es Talente - so wie Andre Bertelsmeier. Der 18-Jährige gibt bei der EM in Linz ab Dienstag (15.10.2024) sein Debüt bei einem Großturnier im Herrenbereich.