Tischtennis-CL: Düsseldorf fährt klaren Erfolg bei Wels ein

Tischtennis-Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat das Halbfinale in der Champions League so gut wie erreicht. Durch ein 3:0 am Sonntag (19.11.2023) bei SPG Felbermayr Wels aus Österreich ist der Mannschaft der Gruppensieg praktisch nicht mehr zu nehmen.

Stumper bringt Düsseldorf in Führung

Im ersten Match bezwang Kay Stumper den in der Weltrangliste knapp 70 Plätze höher notierten Andreas Levenko mit 3:1. Zu Beginn hatte der nervös wirkende Düsseldorfer Probleme, sich gegen den ungestüm angreifenden Österreicher zu wehren, fand aber zunehmen besser ins Spiel. "Je länger das Spiel gedauert hat, desto besser hat er gespielt. Levenko ist ein guter Spieler, der in diesem Jahr schon ein WTT Feeder gewonnen hat und bei einem weiteren Turnier im Finale stand" , bilanzierte Cheftrainer Danny Heister.

Wels trat heute mit „Altmeister“ Joao Monteiro an. Beim Hinspiel in Düsseldorf stand der 40-jährige Portugiese nicht im Aufgebot, heute hoffte Wels auf die Erfahrung des früheren Spitzenspielers. Doch gegen Anton Källberg reichte es für den Linkshänder nicht. Auch wenn er sich den dritten Durchgang sicherte, stand am Ende ein 3:1 für den Schweden auf der Anzeigetafel.

Haug mit Debüt in der Königsklasse

Da Timo Boll die Reise in die Alpenrepublik wegen einer Erkältung kurzfristig absagen musste, kam Borgar Haug heute zu seinem Champions League-Debüt im Düsseldorfer Trikot. Und das meisterte er richtig gut, gewann gegen Jiri Martinko mit 3:1. Dabei bewies der 20-Jährige Nervenstärke, wehrte im dritten Durchgang zwei Satzbälle ab und drehte den vierten Satz nach hohem Rückstand zu seinen Gunsten.

In der Theorie könnte noch Lissabon mit zwei Siegen gegen Wels und einem 3:0 in Düsseldorf bei weniger als zwei Satzverlusten die Borussia vom ersten Tabellenplatz verdrängen. DIe Portugiesen gastieren Mitte Dezember am Rhein.

Quelle: red