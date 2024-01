"Phänomen" Boll trotzt Verletzung und Alter

" Das ist natürlich ein großer Sprung, aber für mich ist eher entscheidend, dass ich wieder Tischtennis auf einem hohen Niveau spielen kann ", sagte der Profi von Borussia Düsseldorf, der in seiner Karriere bereits dreimal an der Spitze der Weltrangliste stand. Im vergangenen Jahr aber fiel er wegen einer Schulterverletzung weit zurück.

Erster Sieg bei Topturnier seit 2021

Monatelang konnte der Rekord-Europameister keinen Schläger in die Hand nehmen. Sogar ein unfreiwilliges Ende seiner über zwei Jahrzehnte dauernden Laufbahn schien plötzlich denkbar. Doch Boll kämpfte sich zurück. Verbesserte sich nach und nach wieder in Sachen Fitness, sammelte Spielpraxis und gewann an Selbstvertrauen. Doch mit dem, was am vergangenen Wochenende passierte, hatte wohl niemand so schnell gerechnet: Boll feierte in Doha sensationell seinen ersten Sieg bei einem internationalen Topturnier seit 2021.