EM in Mailand: Springreiter trotz schwachem Beginn mit solidem Start

Stand: 30.08.2023, 17:51 Uhr

Trotz eines schwachen Beginns sind die deutschen Springreiter solide in die Europameisterschaft gestartet. Das Team von Bundestrainer von Otto Becker liegt nach der ersten von drei Teilprüfungen am Mittwoch in Mailand auf Platz drei.