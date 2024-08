Beim Großen Preis von Valkenswaard erreichte keines der sechs Paare das Stechen. Für die beste Platzierung sorgte Sophie Hinners aus Pfungstadt in Hessen, die nach einem Abwurf mit My Prins auf Rang acht kam. Philipp Weishaupt (Riesenbeck) wurde Zwölfter.

Die Prüfung gewann der Italiener Lorenzo de Luca mit Denver vor dem Niederländer Harrie Smolders mit Monaco. In der Gesamtwertung der Millionen-Serie liegt nach 13 von 15 Etappen Christian Kukuk auf Rang zwei hinter dem für Österreich startenden Max Kühner. Der deutsche Olympiasieger war in Valkenswaard nicht am Start.

Quelle: dpa