Deutschland geht bei Dressur-EM in Riesenbeck in Führung

25 Goldmedaillen haben deutsche Teams bisher bei Europameisterschaften gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren in Hagen am Teutoburger Wald. Bei der WM vor einem Jahr belegte Deutschland in der Mannschaftswertung Platz drei.

Neben Rath und der Dreifach-Europameisterin Jessica von Bredow-Werndl mit Dalera (Tuntenhausen) gehören bei der EM in Riesenbeck auch Isabell Werth mit Quantaz (Rheinberg) und Frederic Wandres mit Bluetooth (Hagen) zum Team.

Thiago ist Nachkomme von Totilas

Rath reitet mit Thiago einen Sohn von Totilas, der als Wunderpferd in die Geschichte der Dressur eingegangen ist. Mit Totilas hatte Rath 2015 letztmals in einem deutschen Team bei einem Championat geritten. Vor Rath hatte Totilas mit dem Niederländer Edward Gal dreimal Gold bei der WM in den USA gewonnen und mehrere Weltrekorde aufgestellt.