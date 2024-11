Dressur-Weltcup: Werth und Wendy begeistern in Stuttgart

Nach der Kür, bei der ohne die kleinen Fehler in den Wechseltouren ein Ergebnis über 90 Prozent möglich gewesen wäre, gingen Deutschlands Rekord-Olympionikin bei der Charakterisierung ihrer Stute fast die Superlative aus.

Werth voll des Lobes für Wendy

" Es ist die Leichtigkeit des Seins ", sagte die 55-jährige Werth, die sich bereits zum elften Mal in die Siegerliste beim German Masters eintrug und vor der Kür auch den Grand Prix gewonnen hatte: " Es ist einzigartig, was Wendy uns zeigt, ich kann es gar nicht beschreiben. "