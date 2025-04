Die Handballer des Bergischen HC haben den Aufstieg sicher, ihr Siegeshunger ist damit jedoch nicht gestillt. Mit zwölf Siegen in Serie ist der BHC in diesem Kalenderjahr ungeschlagen und will das zumindest bis zum Saisonende, am liebsten aber bis Silvester, bleiben. Das dürfte spätestens in der zweiten Jahreshälfte gegen die stärkere Konkurrenz in Liga eins etwas komplizierter werden.

BHC will nach dem Aufstieg auch den Zweitliga-Titel