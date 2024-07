Letzte Chance CHIO: Isabell Werth bangt um Olympia-Ticket

Außenseiter-Chancen hat noch das vierte CHIO-Paar: Katharina Hemmer (Erwitte) mit Denoix. Wendy habe "kontinuierlich steigende Ergebnisse" , sagt Werth über die zehnjährige Stute, die sie erst seit dem Jahreswechsel reitet.

Werth muss sich steigern

" Wir sind schon ein bisschen zusammengewachsen. In Rotterdam waren wir schon auf einem sehr guten Weg. " In Aachen muss das Paar allerdings noch einmal mehr zeigen als beim Auftritt vor zwei Wochen in den Niederlanden. Sie wolle sich nicht "außergewöhnlichen Druck " machen, erklärt die Rekordreiterin. Aber gerade für Werth, die erfahrene und erfolgreiche Wettkämpferin, gilt: " Je wichtiger es wird, desto größer ist die positive Anspannung." Wer sie ein wenig kennt, der weiß, dass Werth in Aachen auf Angriff reiten wird.

Frage nach der Zukunft

Und wenn es nicht klappt mit der Qualifikation für Paris? Wie geht es dann weiter? Vor drei Jahren hatte Werth gesagt: "Paris ist eine Zäsur. Dann ist auch irgendwann Schluss mit der aktiven Karriere. Ob das 2024 oder 2025 ist – da werde ich mir einen vernünftigen Abschluss ausgucken." Und jetzt?