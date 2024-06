DM in Balve: Auffarth liegt in Führung - Entscheidung am Sonntag

In Balve blieb Auffarth mit ihrem Wallach Quirici im ersten Springen, das über zwei Umläufe ausgetragen wurde, fehlerfrei und legte zudem die beste Zeit hin. Neben ihr blieben sechs weitere Reiterpaare ohne Abwurf.

Für Auffarth wäre es der erste nationale Meistertitel im Springen, in der Vielseitigkeit triumphierte sie 2016. Die Entscheidung im Finale über zwei Runden fällt am Sonntag (14.15 Uhr). Am Nachmittag steht im Sauerland noch der erste Durchgang in der Damen-Konkurrenz auf dem Programm, dort wird ein Durchgang gegen die Uhr ausgetragen.