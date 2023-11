Das gab der Reitsport-Weltverband FEI in der Nacht zu Sonntag im Rahmen seines Jahreskongresses in Mexiko Stadt bekannt. Aachen war in fünf von sechs Wettbewerben einziger Kandidat. Die Welt-Elite des Reitsports wird sich nun 2026 in den Disziplinen Springen, Dressur, Vielseitigkeit, Para-Dressur, Voltigieren und Fahren in der Soers messen.

" Wir danken der FEI für ihr Vertrauen ", sagte Michael Mronz, Geschäftsführer des CHIO Aachen: " Schon heute wollen wir die gesamte Reitsport-Welt nach Aachen einladen, um zusammen im Jahr 2026 ein unvergessliches Event zu feiern. " Hans-Joachim Erbel, Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN), sprach von einem " tollen Zeichen für den Pferdesport in Deutschland und der ganzen Welt ".

Aachen, das mit dem CHIO jedes Jahr eines der international renommiertesten Reitsport-Turnier ausrichtet, war zuletzt 2006 Gastgeber der Weltreiterspiele.

Quelle: red