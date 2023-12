Gute Infrastruktur für Sommerspiele in NRW vorhanden

Vorbehaltlich einer Bürgerbefragung, die am Ende darüber entscheiden könnte, ob es überhaupt zu einer NRW-Bewerbung kommt, dürften sich die Chancen der Region Rhein-Ruhr durch die Aussagen Weikerts erhöht haben. In NRW gibt es zwar kein Olympia-Stadion wie in Berlin und München, aber die Staatskanzlei verweist auf die gute Infrastruktur im Land: " In Nordrhein-Westfalen sind bereits heute 95 Prozent der für die Spiele benötigten Sportstätten vorhanden. Sportarten wie zum Beispiel Basketball, Handball, Volleyball, Hockey, Kanu und Reiten könnten schon jetzt vor 40.000 bis 50.000 Zuschauenden ausgetragen werden. "

Was Fürsprecher in den entscheidenden Gremien bei DOSB und IOC oder zumindest in ihrem Umfeld betrifft, könnte NRW auch von Sportmanager Mronz profitieren. Der Initiator des im Sommer 2016 ins Leben gerufenen Rhein-Ruhr--City-Projekts lässt seine Tätigkeit für die privatwirtschaftlich finanzierte Initiative ruhen, weil er nun als IOC-Mitglied und DOSB-Präsidiumsmitglied tätig ist.