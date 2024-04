Struff unterlag am Dienstag in Madrid mit 3:6, 7:6 (7:5) und 6:7 (4:7). Nach seinem Titelgewinn in München war es für Struff die erste Niederlage nach zuvor sechs Siegen in Serie. Das Spiel war gleichzeitig die Neuauflage des Vorjahresfinales, das Alcaraz damals ebenfalls in drei Sätzen für sich entschied.

In den Runden zuvor schaltete Struff zuerst den Spanier Jaume Munar in zwei Sätzen (6:1, 7:5) aus und schlug dann auch den an Position 13 gesetzten Franzosen Ugo Humbert aus (7:5, 6:4). Alcaraz gab gegen den Kasachen Andrej Schewtschenko (6:2, 6:1) und den den Brasilianer Thoago Seyboth Wild (6:3, 6:3) keinen Satz ab.

Ein Break macht im ersten Satz den Unterschied

Struff spielte von Beginn an mutig und hielt bereits im ersten Satz gut mit. Gleich drei Mal hatte der Warsteiner die Chance zum Break, konnte dem Spanier seinen Aufschlag aber nicht abnehmen.

Das entscheidende Break im ersten Satz holte sich der Weltranglistendritte, als er Struff seinen Aufschlag zum 2:4 aus Deutscher Sicht abnahm. Das reichte Alcaraz letztlich, um den ersten Durchgang mit 6:3 für sich zu entscheiden.

Tiebreak entscheidet Satz zwei

Auch der zweite Satz begann schlecht für Struff. Gleich sein erstes Aufschlagspiel gab der Deutsche ab, konnte sich das Break im vierten Spiel aber wieder zurückholen und glich zum 2:2 aus.