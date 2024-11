Deutsche Tennis-Nachwuchselite trifft sich in Essen

Die Ankündigung ist viel versprechend: "Wer sich hier in die Siegerliste einträgt, kann bereits von der ganz großen Tenniskarriere träumen ", schreibt der Tennisverband Niederrhein (TVN) mit Blick auf die Deutschen Meisterschaften der Junioren und Juniorinnen im Tennis.

Boris Becker, Steffi Graf und einige andere sehr namhafte deutsche Tennisspieler haben bei diesem Turnier schon vor vielen Jahren ihre Spuren hinterlassen.

Ausgetragen wird das Turnier ab dem kommenden Montag (18.11.2024) bis Samstag mit den Altersklassen U14, U16 und U18 im Tennisleistungszentrum in Essen an der Hafenstraße - nur wenige Meter entfernt vom Fußballstadion von Rot-Weiss Essen. Es werden sowohl Einzel- als auch Doppel-Titel ausgespielt.

176 Spieler und Spielerinnen dabei

Die U14 Junioren und Juniorinnen starten ab Montagmorgen. die weiteren Altersklassen starten einen Tag später, am Dienstagvormittag. Bei den U16- und U18-Wettbewerben geht es schon vom ersten Match an um alles. Es wird im K.O.-Modus gespielt. Die Jüngsten spielen dagegen in einem sogenannten Round-Robin-Gruppensystem.

Insgesamt 176 junge, hoffnungsvolle Talente aus allen 18 Landesverbänden aus ganz Deutschland werden in den jeweiligen Alterskategorien intensiv um die Titel kämpfen. Alle Spielerinnen und Spieler mussten sich im Vorfeld für das Turnier mit guten Leistungen und Ergebnissen qualifizieren.

NRW ist stark vertreten

NRW ist mit seinen drei Verbänden, dem Tennisverband Mittelrhein (TVM), dem Westfälischen Tennisverband (WTV) und dem Tennisverband Niederrhein (TVN) stark vertreten.

Der TVM ist mit insgesamt 14 Spielerinnen und Spielern dabei, der WTV schickt 13 Teilnehmer, für den TVN sind elf Teilnehmer qualifiziert.

Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.