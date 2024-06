Niemeier im Achtelfinale von Bad Homburg

In der vergangenen Woche war Niemeier beim WTA-Turnier in Berlin noch in der ersten Runde gescheitert. "Es ist ein besonderer Sieg. Hoffentlich kann ich so weitermachen", sagte Niemeier nach dem Erfolg beim Heimturnier: "Es war ein hartes Match. Ich wusste, dass ich solche Spielerinnen schlagen kann." Die Atmosphäre in der Arena sei "großartig" gewesen, "die Leute hier sind verrückt."

Im entscheidenden dritten Satz vergab Niemeier beim Stand von 6:5 ihren ersten Matchball, nutzte aber den zweiten. Sakkari, die sich immer wieder in Diskussionen mit dem Stuhl-Schiedsrichter verstrickte, leistete sich einen Doppelfehler.

Am Montag kämpfen zwei weitere deutsche Spielerinnen um den Einzug ins Achtelfinale: Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber (Kiel) trifft auf die Russin Diana Schnaider, zuvor steht Tamara Korpatsch (Hamburg) Beatriz Haddad Maia aus Brasilien gegenüber.

