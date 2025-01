Australian Open: Niemeier im Schnelldurchgang weiter

Perfekter Auftakt für die deutschen Tennisfrauen in Melbourne: Nach Tatjana Maria haben es auch die beiden anderen Starterinnen im Hauptfeld, Laura Siegemund und Jule Niemeier, bei den Australian Open in die zweite Runde geschafft.

Niemeier spielt stark auf

Die bestens aufgelegte Niemeier machte in der Nacht auf Montag beim 6:0, 6:1 mit der Qualifikantin Maja Chwalinska aus Polen in 1:14 Stunden kurzen Prozess. Die Dortmunderin Niemeier ließ ihrer unerfahrenen Kontrahentin nicht den Hauch einer Chance. Für die einstige Wimbledon-Viertelfinalistin, die sich nach schweren Zeiten im vergangenen Jahr wieder gefangen hat, ist es die erste Teilnahme an der zweiten Runde der Australian Open.

Sie trifft dort möglicherweise auf die an Position 17 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk. Siegemund schlug nach einem Marathon-Match über 3:16 Stunden die US-Amerikanerin Hailey Baptiste. Die 36-Jährige gewann die intensive Partie trotz eines Satz-Rückstandes mit 4:6, 7:5, 6:4 und trifft nun auf Olympiasiegerin Zheng Qinwen aus China.

Maria und Siegemund ebenfalls weiter

Tatjana Maria hatte sich am Sonntag als erste der drei deutschen Spielerinnen mit einem Sieg über Bernarda Pera (USA) für die zweite Runde qualifiziert. Bei den Männern schlägt am Montag noch Jan-Lennard Struff gegen den an Position 29 gesetzten Felix Auger-Aliassime auf.

Unsere Quellen: