Bublik auch für Zverev Endstation in Halle

Stand: 24.06.2023, 15:42 Uhr

Nach Jan-Lennard Struff ist auch Alexander Zverev beim ATP-Turnier in Halle an Alexander Bublik gescheitert. Im Halbfinale gab es für den deutschen Tennisprofi eine Niederlage in zwei Sätzen. Ein Trostpflaster gibt es für Zverev: trotz des 3:6, 5:7 wird er am Montag wieder die deutsche Nummer eins.

Von Sebastian Hochrainer