Sportklettern: Aachener Flohé schafft Olympia-Qualifikation

Stand: 23.06.2024, 12:01 Uhr

Yannick Flohé darf bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Beim Qualifikationswettkampf in Budapest sicherte sich der Aachener am Wochenende ein Ticket für den Saisonhöhepunkt.