Radsport-DM: Politt holt sich den Zeitfahrtitel

Politt verwies am Freitag (21.06.2024) nach 30,6 Kilometern den Berliner Maximilian Schachmann sowie Miguel Heidemann aus Trier auf die Plätze. Politt war mit einer Zeit von 36:51 Minuten nicht zu schlagen, im Ziel hatte er einen Vorsprung von 17 Sekunden auf Schachmann.

Der Klassikerspezialist, der in diesem Jahr auf Platz drei bei der Flandern-Rundfahrt gefahren war, soll bei der am 29. Juni beginnenden Frankreich-Rundfahrt dem slowenischen Superstar Tadej Pogacar im UAE-Team zum dritten Gesamtsieg verhelfen. Zuvor könnte Politt, der auch bei den Olympischen Spielen für Deutschland starten soll, am Sonntag beim DM-Straßenrennen noch das Double gelingen.

