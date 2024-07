Mieke Kröger und der etwas andere Weg nach Paris

Ihre unkonventionelle Ader zeigte Kröger auch bei der Team-Einkleidung Anfang Juli in Düsseldorf. Als Kröger ihr Gelb-Rot-Graues Outfit entgegennahm sagte sie, sie würde am liebsten ganz in Gelb durch Paris laufen. Mit gelber Kappe, gelber Hose und gelben Shirt. " Klar ist das ein bisschen drüber, aber ich gebe viel für Lacher" , sagte die gebürtige Bielefelderin.

Samstag: 32,4 Kilometer durch Paris