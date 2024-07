Nach "Schockmoment": Hockey-Paar Rühr/Lorenz geht auf Medaillenjagd

Medaille ist das klare Ziel

Während der Spiele hat das Paar eher wenig Zeit füreinander, schließlich sind die Ziele hoch. "Die Erwartungshaltung an einen Hockeyspieler ist immer eine Medaille, am besten Gold. Dessen sind wir uns bewusst" , sagt Rühr. Nach Olympia will er dann aber endlich seine Nike heiraten. Und vielleicht auch das Knie operieren lassen. Mal abwarten, wie es so läuft.

