Christina Honsel siegt beim Cottbuser Springer-Meeting

Bei ihrem ersten Start in der Lausitz-Arena setzte die gebürtige Dorstenerin alles auf eine Karte, verzichtete auf den dritten Versuch über 1,88 Meter und übersprang die Siegeshöhe von 1,95 Meter.

Damit stellte Honsel nicht nur eine neue deutsche Jahresbestleistung auf, sondern sprang auch auf Platz zwei der Welt in diesem Jahr und sicherte sich zudem noch ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro. Die nächste Höhe von 1,97 Meter war in Cottbus noch zu hoch, trotzdem blickt die Vierte der Hallen-WM und Olympia-Sechste von Paris optimistisch nach vorne: "Natürlich sind die zwei Meter mein Ziel." Christina Honsels Erfolg war der erste deutsche Sieg in Cottbus in 21 Jahren.