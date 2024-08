Christina Honsel springt mit Bestleistung ins Finale

Die deutschen Hochspringerinnen machten es in der ersten olympischen Wettkampf-Session im Stade de France spannend. Sowohl Christina Honsel als auch Imke Onnen (Hannover 96) mussten fast immer die zweiten und dritten Versuche in Anspruch nehmen.

Honsel im Finale - Onnen ausgeschieden

Doch je länger der Wettkampf dauerte, desto besser kam Honsel in Schwung. Am Ende strahlte sie über die Verbesserung der persönlichen Bestleitung um einen Zentimeter und den Einzug ins Finale. Nur in der Halle ist die gebürtige Dorstenerin bisher höher gesprungen: 1,98 Meter.

Pech hatte Imke Onnen. Sie übersprang im dritten Versuch 1,92 Meter und verpasste um Haaresbreite – nämlich um einen Fehlversuch – das Olympia-Finale.

Quelle: af/sid/dpa