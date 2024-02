Wegen des Berufs: Kölner Oruz hört in Hockey-Nationalmannschaft auf

Stand: 26.02.2024, 11:54 Uhr

Timur Oruz beendet seine Karriere in der Hockey-Nationalmannschaft und verzichtet damit auch auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen im Sommer in Paris. Für Rot-Weiss Köln werde er aber weiter in der Bundesliga spielen.