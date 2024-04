Deutschland-Achter rudert aufs Podium - mit Abstand zur Weltspitze

Stand: 14.04.2024, 15:22 Uhr

Dem Deutschland-Achter, der am Stützpunkt in Dortmund trainiert, ist zum Start ins Olympiajahr ein erster Teilerfolg gelungen. Beim Weltcup in Italien belegte der Achter Platz drei.