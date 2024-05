Sport im Trend: Über 150.000 Menschen in NRW mit Sportabzeichen

Das geht aus einer Mitteilung des Landessportbundes NRW vom Donnerstag (02.05.2024) hervor. Demnach wurde insgesamt rund 151.500 Menschen in NRW das Deutsche Sportabzeichen im Jahr 2023 verliehen. In der Meldung des LSB hieß es weiter: "Im Vergleich zum Vorjahr (etwa 134.100) gab es somit laut der aktuellen Auswertung (April 2024) ein Plus von über 17.400 Ehrungen in Gold, Silber oder Bronze." Dies entspricht einer Steigerung von 13 Prozent.

Vor allem Kinder und Jugendliche machen Sportabzeichen