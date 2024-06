Auftaktkrimi: Struff verwandelt 10. Matchball

Die deutsche Nummer zwei gewann beim mit 2,4 Millionen Euro dotierten Rasenturnier sein Auftaktmatch gegen gegen den Italiener Luciano Darderi 6:7 (2:7), 7:5, 7:6 (12:10). Nach 2:34 Stunden verwandelte der 33-Jährige erst seinen zehnten Matchball und trifft in der Runde der letzten 16 auf den griechischen Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas.

Ersten beiden Sätze ausgeglichen

Struff hatte in der vergangenen Woche beim ATP-Turnier in Stuttgart wegen einer Magen-Darm-Verstimmung aufgeben müssen. Die Nachwirkungen davon waren ihm gegen Darderi noch deutlich anzumerken. Struff bewegte sich nicht ganz so gut und leistete sich vor allem im ersten Durchgang zu viele leichte Fehler.

Fast zwei Sätze lang ließen beiden Kontrahenten bei eigenem Aufschlag nichts zu, mit dem ersten Break des Matches sicherte sich Struff den zweiten Durchgang, beim Stand von 2:2 im Entscheidungssatz hatte er erstmals Breakbälle gegen sich und verlor prompt sein Aufschlagspiel gegen den elf Jahre jüngeren 34. der Weltranglisten.

Erst der 10. Matchball sitzt

Beim Stand von 5:4 vergab Struff drei Matchbälle, die Entscheidung musste im Tiebreak fallen. Dort wehrte Struff einen Matchball ab und machte das Weiterkommen dann im zehnten Versuch perfekt.

Bei seinen zehn bisherigen Auftritten in Ostwestfalen war er sieben Mal in Runde eins gescheitert, dreimal verlor er im Achtelfinale.