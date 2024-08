"Soll erfüllt" - Lückenkemper im Halbfinale

Am Samstag will sie um ihren großen Traum vom olympischen Finale kämpfen und weiß: Die 11,08 Sekunden werden dann nicht ausreichen. "Morgen muss anderweitig angegriffen werden, da muss ich eine Schippe drauflegen ", sagte Lückenkemper, die die 13. beste Zeit in der ersten Runde erzielt hatte.



Unterstützung durch Sportpsychologin

Nicht nur auf der Bahn will sie sich nun auf das Halbfinale vorbereiten: "Ich werde mich auf jeden Fall mit unserer Sportpsychologin zusammensetzen, um über Strategien zu reden, wie man mit dieser besonderen Atmosphäre wirklich umgeht. Das hat mich eben so ein bisschen umgehauen. Es ist mir nicht ganz so gut gelungen, diese Ruhe im Kopf zu bewahren."

Die zweite deutsche Teilnehmerin Rebekka Haase wurde in ihrem Vorlauf mit 11,28 Sekunden Fünfte und schied aus.

Quelle: sid/dpa