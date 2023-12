Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre wechselt nach Düsseldorf

Damit kehrt der gebürtige Düsseldorfer dahin zurück, wo sein sportlicher Weg begonnen hat.

Schon als Youngster ärgerte er die Konkurrenz

2016 wechselte Lita Baehre an den Bundesstützpunkt nach Leverkusen, wo er sich der Trainingsgruppe von Bundestrainerin Christine Adams anschloss. Im selben Jahr wurde er Deutscher U18-Meister, im Jahr darauf Deutscher U20- und U23-Meister - und ärgerte die deutsche Konkurrenz.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Erfurt düpierte er erfahrene Konkurrenten wie Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe: Als 18-jähriger Youngster holte er sich mit übersprungenen 5,60 m den Titel.

In der Weltspitze angekommen

Von da an sammelte Lita Baehre fleißg weitere: Acht Deutsche Meistertitel, fünf unter freiem Himmel und drei in der Halle, und drei Vize-Meisterschaften kann der 24-Jährige mittlerweile verbuchen. Den jüngsten Titel gewann er im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt bei den Finals, bei denen der Stabhochsprungwettbewerb erstmals am Rheinufer ausgetragen wurde. Dazu kam die Goldmedaille bei den U23-Europameisterschaften 2019.

Größter Triumph: Die Silbermedaille bei der Heim-EM in München

Bei den Europameisterschaften im vergangenen Jahr in München gelang ihm sein bisher größter internationaler Erfolg: Bei der Heim-EM übersprang er 5,85 m und gewann sensationell die Silbermedaille. Wenige Wochen zuvor hatte der Stabhochspringer bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin seine Bestleistung auf 5,90 m gesteigert.