VfL Gummersbach: Mit Euphorie und Rekord in die neue Saison

Mannschaft kann "jeden schlagen"

" Wir wollen im besten Fall natürlich mehr Punkte holen als letzte Saison ", erklärte Sigurdsson als Ziel. " Wir haben eine Mannschaft, die jeden schlagen und überall bestehen kann, müssen aber unsere Konstanz und Qualität auf die Platte bringen. "

Das soll möglichst bereits im ersten Ligaspiel am Donnerstag in Hannover passieren, wenn es gegen den größten Konkurrenten um Platz sechs aus der Vorsaison geht. " Hannover hat in den letzten Jahren sehr guten Handball gespielt und ich gehe davon aus, dass sie auch in dieser Spielzeit wieder in der oberen Tabellenhälfte mitspielen ", sagt Gummersbachs Nationalspieler Julian Köster, der wegen der Olympischen Spiele eine verkürzte Vorbereitung beim VfL hatte. " Trotzdem habe ich ein gutes Gefühl. "

Quelle: bh