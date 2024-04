Ohne Punkt in 2024: Bergischer HC stellt Trainer Naji frei

Das gab der Klub am Dienstagabend bekannt. Auch Co-Trainer Peer Pütz muss gehen. Die Löwen sind nach zwölf Niederlagen am Stück auf den vorletzten Tabellenplatz abgestürzt. Auch im DHB-Pokal war das Team in diesem Zeitraum ausgeschieden.

" Nach den Ergebnissen der vergangenen dreizehn Spiele müssen wir eingestehen, dass die nach den intensiven Gesprächen getätigten Treuebekenntnisse nicht zu den erhofften Effekten geführt haben" , wird BHC-Geschäftsführer Jörg Föste in der Vereinsmitteilung zitiert: " Das Setzen eines neuen Impulses ist daher unausweichlich." Bis zum Saisonende wird das Team aus dem bergischen Land von den bisherigen Assistenztrainern Arnor Thor Gunnarsson und Markus Pütz sowie von Sportkoordinator Fabian Gutbrod betreut.

Am Freitag gegen Tabellenschlusslicht

Am Freitag (19 Uhr) gastiert der BHC beim Tabellenletzten HBW Balingen-Weilstetten. Der Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz beträgt bereits fünf Punkte bei noch sechs ausstehenden Spielen.

Quelle: sid