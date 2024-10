Europa League: Gummersbach mit Torfestival in Island

In der Partie, die erst kurz nach Mitternacht deutscher Zeit abgepfiffen wurde, da beide isländischen Pokalteilnehmer ihr Heimspiel nacheinander in derselben Halle austrugen, war der VfL von Beginn an die bestimmende Mannschaft.

Zwar gehörten die ersten Szenen der Begegnung den Gastgebern, die zunächst vorlegten. Rückraumspieler Jóhannes Berg Andrason erzielte das erste Tor des Spiels. In der dritten Minute gelang Miro Schluroff der erste Treffer für die Gäste zum 1:1, in der fünften Minute dann die erste VfL-Führung zum 3:2. In der ausverkauften Halle kamen die Gäste aus dem Oberbergischen danach immer besser in Fahrt.