HBL: Wie kann Lemgo die Füchse Berlin knacken?

Stand: 15.12.2023, 14:37 Uhr

In der Handball-Bundesliga (HBL) steht für den TBV Lemgo Lippe ein Highlightspiel an. Die Füchse Berlin, amtierender European-League-Sieger und Meisterschaftskandidat, sind am Samstag (16.12.2023, 19 Uhr) zu Gast.