TuS N-Lübbecke beweist Kämpferherz

Der Zweitligist hielt zunächst gut mit, spielte bis zum 6:6 (9. Minute) auf Augenhöhe mit dem Bundesligisten. Der legte dann aber einen 6:1-Lauf hin und erspielte sich eine erste klare Führung (8:14/19.). Für N-Lübbecke kam hinzu, dass die beiden Torhüter Leon Grabenstein und Nikolas Katsigiannis abgesehen von einem Siebenmeter in der Anfangsphase keinen Wurf halten konnten, während Nebojsa Simic auf der anderen Seite für Melsungen mit zahlreichen gehaltenen Bällen ein sicherer Rückhalt war. So richtig abschütteln lassen wollten sich die Gastgeber aber auch nicht. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause waren sie wieder bis auf drei Tore dran (12:15/26.). In Folgezeit konnte sich dann auch Routinier Katsigiannis mit starken Paraden auszeichnen. Zur Pause lag N-Lübbecke mit 13:16 hinten.

Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich der Zweitligist sukzessive wieder heran. Benas Petreikis verkürzte auf 19:20 (39.). Vier Minuten später war der TuS nach einem Treffer von Jo Gerrit Genz tatsächlich wieder gleichauf (21:21/43.). Dann zog Melsungen allerdings wieder an und letztlich auch entscheidend davon. Sechs Minuten vor dem Ende war der Vorsprung des Favoriten wieder auf vier Tore angewachsen (22:26). Ein Rückstand, von dem sich N-Lübbecke nicht mehr vollends erholen konnte. Nur noch bis auf zwei Treffer kam der Zweitligist wieder heran und verlor am Ende mit 28:30.

Bester Torschütze der Partie war Melsungens Elvar Örn Jonsson mit zehn Treffern, beim TuS kam Genz auf sieben Tore.

Gummersbach in Berlin

Am Sonntag bestreitet der zweite verbliebene NRW-Klub im Wettbewerb, der VfL Gummersbach, sein Viertelfinale. Um 16.30 Uhr sind die Oberbergischen bei den Füchsen Berlin zu Gast.

Quelle: bh