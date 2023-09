In der zweiten Hälfte konnten die Lipper das Spiel aber weiter offen gestalten. Zerbe und Versteijnen trumpften in der Offensive auf und nach 42 Minuten war die Partie wieder ausgeglichen. (22:22). Flensburg tat sich in dieser Phase offensiv schwer gegen eine aggressive Lemgoer Verteidigung. So hatte der TBV Mitte der zweiten Halbzeit gleich drei Mal die Chance, in Führung zu gehen, doch SG-Torhüter Benjamin Buric und die Latte verhinderten das.

Lemgos Zehnder muss vom Feld

In der 47. Minute musst dann Zehnder für zwei Minuten vom Feld. Dabei hatte er Jóhan Hansen bei einem Luftduell auf Außen kaum berührt. Tatäschlich überprüften die Schiedsrichter die Szene per Videobeweis auf eine mögliche Rote Karte, entschieden am Ende aber auf zwei Minuten. Flensburg konnte die Überzahl aber nicht entscheidend nutzen und führte rund zehn Minuten vor Ende nur mit zwei Toren (26:24).

Lemgo zeigte sich unbeeindruckt und kämpfte sich zurück. Nach einer Parade von Urh Kastelic im TBV-Tor stellte der Ex-Flensburger Versteijnen auf 26:26 (52.). Somit war alles bereitet für eine spannende Schlussphase, die die Flensburger plötzlich in Unterzahl bestreiten mussten. Kay Smits musste für zwei Minuten vom Feld. Versteijnen nutze das und brachte Lemgo sieben Minuten vor dem Ende mit 27:26 in Führung.