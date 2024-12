VfL Gummersbach kämpft vergeblich in Kiel

Köster kaum zu halten

Die hatten verstanden und griffen nun beherzter zu. Sie profitierten aber auch von ein paar technischen Fehlern des VfL und vor allem einer Behandlungspause des bis dahin überragenden Julian Köster. Der junge Nationalspieler hatte immer wieder mit einer schnellen Mitte Erfolg und war von den Kielern kaum zu kontrollieren.

Mit Kösters Auszeit schwand aber auch Gummersbachs Führung. Kiel lag nach gut 20 Minuten plötzlich mit 14:13 vorn. Absetzen konnten sich die Hausherren, denen selbst immer mal wieder scheinbar einfache Fehler im Angriff unterliefen, aber nicht. Zur Pause stand es in Kiel 20:20.

Nach der Pause: Kiel macht Druck

Kurz vor der Pause hatte sich der VfL gleich eine doppelte Unterzahl eingehandelt, die Kiel nach dem Seitenwechsel gleich nutzte und erstmals mit zwei Toren Vorsprung in Führung ging. Es wurde nun eine zunehmend kraftraubende Partie, beiden Teams sah ma deutlich den Kräfteverschleiß an.

Unklare Zweikämpfe, viele Unterbrechungen und selten einmal konsequent durchgespielte Angriffe prägten das Bild. Aber: Gummersbacgh blieb dran. Über 28:27 für Kiel in der 45. Minute ging es in die spannende Schlussphase, in der für den VfL noch alles möglich erschien.

Duvnjaks Treffer ist zuviel

Als Routinier Domagoj Duvnjak in der 56. Minute aber das 34:30 für den THW erzielte, war der VfL geschlagen. Es fehlte nach den anstrengen Tagen und Wochen einfach die Kraft, um noch einmal eine Wnde herbeizuführen. So ist der VfL aus dem DHB-Pokal ausgeschieden und wird sich auf Meisterschaft und European League konzentrieren müssen.

Am Sonntag (22.12.2024) geht es in der Liga zur HSG Wetzlar ehe am zweiten Weihnachtstag die Füchse Berlin zum Liga-Jahresabschluss im Oberbergischen auftauchen. Ein bisschen durchhalten müssen sie noch beim VfL Gummersbach.

