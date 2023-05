Ten Holte glänzt in den Schlusssekunden

In der ersten Hälfte der Verlängerung brachte Mia Solberg Svele Nyköbing Falster in Führung, kassierte kurz darauf aber eine Zwei-Minuten-Strafe. Anna-Lena Hausherr glich per Siebenmeter für den BVB aus (30:30). Weitere Treffer fielen in den ersten fünf Minuten nicht.

Auch in der zweiten Hälfte gingen zunächst die Däninnen durch durch Svele in Führung, aber Rönning glich umgehend aus. Auf den Treffer von Alberte Kielstrup Madsen antwortete Grijseels mit dem erneuten Ausgleichstreffer. In den letzten Sekunden der Verlängerung verhinderte Ten Holte mit einer starken Parade gegen Elma Halilcevic die Dortmunder Niederlage und es ging ins Siebenmeterwerfen.

Nur Hausherr trifft im Shootout

Nach Toren von Svele für Nyköbing Falster und Hausherr für Dortmund verwarfen Halilcevic und Bleckmann. Die nächsten beiden Schützinnen des dänischen Vertreters waren erfolgreich, beim BVB scheiterten dagegen Haruno Sasaki und Griseels.

Beste Torschützinnen der Dortmunder waren Bleckmann mit sieben und Hausherr mit sechs Treffern.