HBL: BHC verpasst Anschluss im Abstiegskampf

Der Bergische HC musste in der Handball-Bundesliga nach einem 30:32 (18:15) gegen den HSV Hamburg am Donnerstag (02.05.2024) einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnemen. Mit der Niederlage schwinden beim BHC die Chancen, den Abstieg aus der Handball-Bundesliga noch zu verhindern. Ein Sieg hätte die Gäste bis auf einen Punkt an den HC Erlangen auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz herangebracht. Dieser hatte am Mittwoch gegen Melsungen ein Remis errungen.