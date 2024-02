Chancenlos in Leipzig: Bergischer HC kassiert Klatsche im Abstiegskampf

Von Beginn an der Wurm drin

Waren es in den vergangenen Partien oft nur die letzten zehn Minuten, in denen der BHC das Spiel noch aus der Hand gab, fanden die Bergischen diesmal von Beginn an keine Mittel gegen die treffsicheren Leipziger. Schon nach zwölf Minuten lagen die Gäste mit fünf Toren im Hintertreffen, bis zur Halbzeit waren es gar sieben.

Und auch nach der Pause bekam der BHC kein Bein auf den Boden. Leipzig dominierte nach Belieben und baute den Vorsprung nach 38 MInuten erstmals auf zehn Tore aus (21:11). Nicht erst da war jedem der gut 4.000 Zuschauer in der Leipziger Arena klar, dass es für das Naji-Team heute die achte Pflichtspiel-Niederlage in Folge hageln wird.

Den Leipzigern, die zuletzt immerhin auch sechs Pflichtspiele in Folge verloren, gelang dagegen der erhoffte Befreiungsschlag. Der isländische Rückraumspieler Viggo Kristjansson hatte als bester Werfer mit 14 Toren großen Anteil am Erfolg der Sachsen, die sich mit nun 17:25 Punkten etwas Luft zu den Abstiegsrängen verschafften. Der BHC, für den Eloy Morante Maldonado (sechs Tore) am häufigsten traf, liegt mit 13:33 Zählern auf Rang 16.

Entscheidende Wochen

Noch ist für den Bergischen HC in Sachen Abstieg natürlich nichts verloren. Von Ende März bis Ende April kommen die Spiele gegen Stuttgart, Eisenach, Balingen und Erlangen - alles Teams, gegen die der BHC punkten sollte, wenn es mit dem Klassenerhalt noch klappen soll.

Bis dahin ist Aufbauarbeit des Trainers gefragt. Denn in Sachen Moral war das Spiel in Leipzig sicher nicht förderlich.